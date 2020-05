One season wonders in de Jupiler Pro League: Jaime Alfonso Ruiz blaast iedereen van de sokken in debuutjaar

Als we terugdenken aan de beste spelers uit de recente geschiedenis van de Belgische competitie, dan halen we ons gemakkelijk de toppers voor de geest die meerdere seizoenen uitblonken. Maar er waren ook spelers die één seizoen een topniveau haalden en daarna nog maar weinig van zich lieten horen.

Zoals Jaime Alfonso Ruiz. De Colombiaan kwam vijf seizoenen uit in de Belgische hoogste voetbalklasse, maar daarvan moeten we alleen zijn eerste onthouden. Meteen na zijn overkomst uit Zuid-Amerika deed hij de netten trillen en mocht hij op het einde van het seizoen 2008/09 de topschutterstitel op zak steken.

In zijn eerste vier optredens voor de Kemphanen, die een patent hadden op goede, relatief onbekende spitsen, bleef de toen 24-jarige Ruiz droog staan. In zijn volgende vier optredens vond hij plots vijf keer de weg naar doel. Het eerste Europese avontuur van de Colombiaan was er een in de Kempen, maar veel tijd om zich aan te passen had hij niet nodig.

Maar toen de temperatuur zakte ging ook zijn doelpuntenproductie omlaag. In december, januari en februari scoorde hij nog maar één keer. In maart zette hij zijn jacht op de topschutterstitel verder, met drie opeenvolgende matchen met twee goals. Op het einde van het seizoen stond zijn teller op 17 stuks, eentje meer dan Tom De Sutter en Dieumerci Mbokani.

KV Mechelen gokt...

Ruiz maakte gebruik van zijn fysieke présence om doelpunten te maken, maar in het volgende seizoen bleek dat zijn gestel toch wat frêler was dan werd vermoed. Dat jaar speelde hij nog 15 officiële matchen voor de Kemphanen, het jaar erna zelfs maar twee.

KV Mechelen nam dan ook een risico door hem in 2011 over te nemen van Westel. Ook daar bleef hij gevoelig voor blessures, waardoor hij niet verder kwam dan vijf competitiegoals in twee seizoenen.

Heropleving in tweede klasse

De hoge verwachtingen nadat hij topschutter werd kon hij nooit inlossen, maar Westerlo gaf hem in 2013 een nieuwe kans door hem transfervrij weg te plukken bij Malinwa. In tweede klasse hield hij het nog twee jaar vol bij Westerlo en Heist, maar in 2015 zette hij op 31-jarige leeftijd een punt achter zijn professionele carrière.