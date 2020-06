🎥 One season wonders in de Jupiler Pro League: Dorge Kouemaha scoorde meeste goals en toch werd Lukaku topschutter

Als we terugdenken aan de beste spelers uit de recente geschiedenis van de Belgische competitie, dan halen we ons gemakkelijk de toppers voor de geest die meerdere seizoenen uitblonken. Maar er waren ook spelers die één seizoen een topniveau haalden en daarna nog maar weinig van zich lieten horen.

Zoals Dorge Kouemaha. Net zoals onze vorige klant in deze reeks, Jaime Ruiz, was zijn debuutseizoen in België meteen ook zijn beste seizoen. In 2009 plukte Club Brugge de toen 26-jarige spits weg bij Duisburg voor een miljoen euro. Dat was tegen het einde van de zomermercato, dus de voorbereiding en de eerste competitiematchen waren al achter de rug.

De Kameroener kreeg aanvankelijk invalbeurten om zich te bewijzen en in zijn drie eerste optredens in de competitie trof hij meteen twee keer raak. Adrie Koster, net zoals Kouemaha pas in 2009 begonnen bij Club, gaf zijn spits geleidelijk aan het vertrouwen.

De Beer van Brugge

Door zijn fysieke verschijning was hij interessanter als aanspeelpunt dan Akpala, die het vooral van zijn snelheid moest hebben. Pas rond de jaarwisseling kon hij 90 minuten op het veld blijven staan en in de laatste zes matchen van de reguliere competitie was hij nog goed voor zes goals. Zijn teller stond na de reguliere competitie op dertien goals.

Club Brugge bracht onder Koster bij vlagen verzorgd voetbal op de grasmat. Het leverde de Nederlander veel krediet op bij de fans, ook al sloegen de resultaten geregeld tegen. Zoals in de play-offs bijvoorbeeld. In de eerste zeven matchen, waarin Kouemaha overigens geen goal kon maken, won Club maar een keer. In de laatste drie partijen sloeg de motor weer aan, maar Club en Kouemaha (met drie goals) moesten vrede nemen met de derde plaats.

Gouden Stier voor ​Romelu Lukaku

De titel ging dat jaar oververdiend naar Anderlecht en de topschutterstitel naar Romelu Lukaku. Nochtans had Lukaku, tien jaar later topschutter aller tijden van de Rode Duivels, vijftien keer gescoord en Kouemaha zestien keer. De regel luidde toen echter nog dat alleen de goals van de reguliere competitie telden voor de topschuttersstand. Kouemaha dikte zijn totaal in de play-offs nog aan met drie doelpunten terwijl Lukaku droog bleef staan na het reguliere seizoen.

In de volgende jaargang pakte Kouemaha al vroeg in het seizoen een rode kaart voor een kopstoot bij Hans Cornelis. Een gevolg van frustratie en een gebrek aan vertrouwen. Ze vlogen plots niet meer zo simpel binnen als het seizoen ervoor. Hij zou die dip overigens nooit meer te boven komen bij Club Brugge.

In 2011 deed hij de netten geen enkele keer meer trillen en in de twee volgende seizoenen werd hij nog drie keer verhuurd aan twee Duitse ploegen en een Turkse. Lierse haalde hem in 2014 nog terug naar België, maar blessures speelden hem parten bij de Pallieters. Maar als hij fit was liet hij wel aardige dingen zien. In Lier, maar ook bij Westhoek, waar hij in 2018 zijn carrière afsloot.

Eerder verschenen in deze reeks:

Jaime Alfonso Ruiz blaast iedereen van de sokken in debuutjaar

Nooit scoorde Moussa Maazou meer dan in zijn gloriejaar bij Lokeren