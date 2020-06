'Anderlecht mengt zich met Wolverhampton en Feyenoord in de strijd om 19-jarige offensieve middenvelder'

Karel Van Eetvelt gaf al aan dat er een, weliswaar beperkt, budget is om de nodige versterkingen binnen te halen bij Anderlecht. Nu de lacune onder de lat opgevuld is geraakt, lijkt een kwaliteitsinjectie op de flank de volgende uitdaging.

Eirk Hestad en Alberth Elis zijn twee namen die de voorbije week over de tong gingen in de media. Volgens Anderlecht-online.be maakt de Zweedse pers ook gewag van paarswitte interesse in Alhassan Yusuf.

Yusuf is een 19-jarige Zweed die zowel op het middenveld als op de flank uit de voeten kan. De youngster ligt nog twee jaar onder contract bij FK Göteborg en de vraagprijszou zo'n 800 000 euro bedragen. Feyenoord en Wolverhampton zouden echter ook nog op de loer liggen.