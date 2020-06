Fan op het veld én doelpunten bij de vleet: Barcelona haalt meteen de hamer boven

FC Barcelona is het voetballen nog niet verleerd. De herstart van de competitie werd een succes voor de Catalanen: drie keer zetten ze de netten bol in Mallorca. Meer dan voldoende om de thuisploeg volledig kansloos te laten en aan de leiding te blijven.

De brilscore was geen lang leven beschoren in deze partij: na 67 seconden kopte Vidal al raak op voorzet van Alba. De gedroomde start voor Barcelona. Bij Mallorca toonde de jonge Japanner Kubo zich wel, maar de huurling van Real Madrid vond telkens Ter Stegen op zijn pad.

Met nog acht minuten te gaan in de eerste helft deelde Barça een tweede tikje uit. Na een deviatie van Messi knalde Braithwaite zijn eerste voor de blaugrana in het dak van het doel. De VAR moest nog even checken, maar keurde het doelpunt wel goed.

Lachen om fan op het veld

Budimir plaatste kort na de pauze de kans op een aansluitingstreffer naast. Even voor het uur brak het opvallendste moment aan. Er werd uiteraard zonder publiek gespeeld. Geen fans in het stadion, denk je dan, en toch liep er plots eentje op het veld. Er werd wat om gelachen en de fan werd snel weggeleid.

Suarez maakte zijn heroptreden en zou later in de partij nog de paal treffen. Jordi Alba mikte wel raak en maakte er 0-3 van. Ook Messi pikte nog zijn doelpuntje mee voor Barcelona. Dat gaat dus weer aan de leiding in La Liga, met twee punten meer dan Real. Eerder eindigde zaterdagavond Leganes - Valladolid op 1-2.