Kaartenspecialist Klaus Gjasula breekt twijfelachtig Bundesliga-record met zoveelste gele kaart

In de Bundesliga is op 13 juni een 21 jaar oud record gesneuveld. Klaus Gjasula van Paderborn pakte dit seizoen al zijn zeventiende gele kaart. Nooit eerder gebeurd!

Vorige week kon u al lezen op Voetbalkrant.com dat Klaus Gjasula het record voor meeste gele kaarten op een seizoen had geëvenaard. Dat was met zestien stuks in handen van Tomasz Hajto, die dat kunststukje verwezenlijkte in het seizoen 1998/99 bij Duisburg.

Op 13 juni liep Gjasula na een dik halfuur spelen tegen Werder Bremen opnieuw tegen een geel karton aan. Nummer 17 is dus een feit voor de verdediger van rode lantaarn Paderborn. Met nog drie matchen op het programma kan Gjasula zijn record wat scherper stellen naar 20 stuks. Bovendien werd hij nooit uitgesloten met een tweede gele kaart.