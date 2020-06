🎥 UPDATE: Dries Mertens nu helemaal God in Napels, Rode Duivel bezorgt club finaleticket en is alleen recordhouder

Dries Mertens of Romelu Lukaku? Welke Belg zou het meest de schijnwerpers naar zich toe trekken in de terugmatch van de halve finales van de Coppa Italia? Het is Dries Mertens geworden. Met een historisch doelpunt leidde hij Napoli naar de bekerfinale.

Napoli had de beste kaarten, want het had de heenmatch met 0-1 gewonnen. Er was echter nog maar amper afgetrapt of alles was weer te herdoen. Een hoekschop van Eriksen leek door niemand te worden aangeraakt en belandde tegen de netten.

Lukaku was enkele keren zelfs dicht bij de 0-2. Eerste kopte de spits van Inter naast en bij een volgende kans stuitte Big Rom op een fenomenale reflex van Ospina. Napoli was de mindere, maar met de rust in zicht zette Insigne een tegenaanval op en maakte Mertens het koelbloedig af: 1-1.

🏅 WE HAVE A NEW RECORD GOALSCORER! 🌟 pic.twitter.com/Crx9aOBqyO — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) June 13, 2020

Een doelpunt van enorme waarde, want met deze score zat Napoli weer virtueel in de finale. De heldenstatus van Mertens bereikt nu helemaal de climax. Dit is immers zijn 122ste doelpunt voor de club. Mertens laat daardoor Hamsik achter zich en is alleen recordhouder.

Handsome man Dries Mertens is now Napoli’s all time top scorer pic.twitter.com/pn5yOvV6LQ — Neil Wood (@NeilAWood) June 13, 2020

Deze treffer veranderde het wedstrijdverloop ook danig, want na de pauze kon Inter niet meer hetzelfde tempo opleggen. Met een kwartier te gaan werd Mertens naar de kant gehaald. De score wijzigde niet meer. Napoli gaat het in de finale opnemen tegen Juventus.