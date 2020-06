🎥 Liverpool denkt aan Belgische fans en maakt compilatie van doelpunten Origi, maar wat een beauty is die laatste!

Divock Origi zal altijd een speciale plek innemen in de harten van de Liverpool-fans. Vooral vorig seizoen, waar hij enkele belangrijke doelpunten maakte.

De winning goal in de derby tegen Everton, een fabelachtig doelpunt tegen Barcelona na een snelle corner van Trent, een doelpunt in de CL-finale... Het is duidelijk dat Origi zich in de harten van de Liverpool-fans gespeeld heeft.

Ook dit jaar heeft Origi al enkele mooie doelpunten gescoord. Liverpool verspreidde op hun social media een compilatie van de doelpunten van de Belgische aanvaller. Van de 5 doelpunten (of 6 als u de eerste van de compilatie wil meetellen), werden er 3 (4) gescoord in de competitie, waarvan 2 tegen rivaal Everton.Twee doelpunten kwamen uit het League Cup-duel met Arsenal.

Vooral het laatste doelpunt tegen Everton is een beauty, een fluwelen controle van de spits. Maar bekijk het vooral zelf: