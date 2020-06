Doelpunt van Lionel Messi zorgt voor onwaarschijnlijke statistiek over de laatste 12 seizoenen

Lionel Messi is een buitenaardse voetballer en zijn statistieken zijn dat evenzeer. Door zijn goal in de 0-4 overwinning op het veld van Mallorca realiseerde de Barcalona-ster iets unieks.

Pas diep in de toegevoegde tijd slaagde Lionel Messi erin om te scoren, maar het was wel een beauty. Het was de Vlo's twintigste goal van het huidige seizoen in La Liga en daarmee zet hij een erg straffe statistiek neer.

Al sinds het seizoen 2008/09 scoorde de Argentijn onafgebroken twintig keer of meer per seizoen voor FC Barcelona. Door de coronacrisis viel die statistiek bijna in het water, want voor de onderbreking zat Messi aan 19 stuks.