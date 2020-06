Psychologische oorlogsvoering bekerfinale gestart in Italië: Napoli-voorzitter maakt Juventus-coach Sarri met grond gelijk

Maurizio Sarri is het slachtoffer geworden van de oorlogsvoering van Napoli-voorzitter De Laurentiis in aanloop naar de Coppa-finale tussen Napoli en Juventus.

Sarri is ondertussen trainer van Juventus, maar zat enkele jaren geleden nog op de bank bij Napoli. Van Napoli trok hij naar Chelsea, een overstap die bij Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis in het verkeerde keelgat geschoten is.

"Sarri nodigde me in februari uit voor een lunch maar heeft niets gezegd over een mogelijk vertrek. Die boodschap bewaarde hij tot de dag voor de laatste wedstrijd. Hij is mijn erfvijand", zegt De Laurentiis in Corriere dello Sport.

"Goede regisseur én producer nodig"

Ook de transfers en resultaten van Sarri worden in twijfel getrokken door de excentrieke voorzitter. "Het voetbal heeft veel overeenkomsten met de filmwereld. Voor een goede film heb je een uitstekende regisseur én een uitstekende producer nodig. Zij zorgen voor het geniale werk", vindt de voorzitter (én ex-filmproducent...). "Maar wie heeft Edinson Cavani gehaald? Ik. Rafa Benitez als coach? Ik. Gonzalo Higuain? Ik!.

Woensdag staat de finale tussen Juventus en Napoli in de Coppa gepland, motivatie zal er langs beide kanten ongetwijfeld genoeg zijn