Leye te ambitieus om stap terug te zetten in hiërarchie van technische staf

Van bijna hoofdcoach tot helemaal weg in één week tijd. Dat is het relaas van Mbaye Leye bij Standard. De bij de fans populaire assistent van Michel Preud'homme wou geen stap terug zetten.

Nu Michel Preud'homme geen hoofdtrainer meer ging blijven, hoopte Leye eigenlijk op zijn kans. Onder de vleugels van MPH weliswaar, die hem op de juiste momenten zou kunnen steunen. Leye is ambitieus, maar wist ook goed genoeg dat debuteren als hoofdcoach bij een club als Standard geen evidentie is.

Toch had hij er zijn zinnen opgezet. Preud'homme geloofde in zijn assistent, maar het bestuur koos toch voor Philippe Montanier en die bracht met Mickaël Debève zijn eigen assistent mee. Voor Leye het teken dat hij minder hoog in de hiërarchie van de technische staf zou staan en hij kon zich niet vinden in een stap terug te zetten.

Moeskroen een idee?

Standard probeerde hem wel nog te houden, maar geen van de voorstellen kon Leye echt bekoren. Hij zou nu op zoek gaan naar een kleinere club waar hij wel direct een grote rol kan spelen. Moeskroen, één van zijn ex-clubs, is trouwens nog steeds op zoek naar een trainer.

Enige probleem is dat Leye momenteel nog niet het benodigde diploma heeft. Dat kan wel tijdelijk opgelost worden, maar ideaal is het niet. De Senegalees zou wel graag in ons land blijven...