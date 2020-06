Aankomende zomer kunnen fans AA Gent terecht in Ghelamco Arena... om te kamperen

Voor de fans van AA Gent die het risico niet willen nemen en liever in eigen land blijven deze zomer, komt AA Gent met een oplossing.

Samen met TUI pakt AA Gent uit met een wel heel bijzondere deal. Fans van AA Gent kunnen deze zomer gaan kamperen in de Ghelamco Arena. "Wat als je ’s ochtends je tent openritst en je kijkt uit over het groene voetbalgras van de legendarische Ghelamco Arena? Met je tentje op het terrein waar jouw voetbalhelden die ultieme voorzet gaven, uithaalden voor het winnende doelpunt en de perfecte sliding maakten", klinkt het bij de club.

Fans van AA Gent krijgen de dag en nacht van hun leven. Naast het kamperen in het stadion zelf mogen de fans zich ook verwachten aan een dinner bij sterrenrestaurant Horseele, een exclusieve rondleiding achter de schermen van het stadion en krijgen ze een ontmoeting met één van de spelers van AA Gent.

"Nadat we allemaal al zolang het voetbal moeten missen, zijn we blij om samen met TUI the next best thing na een echte voetbalmatch te kunnen aanbieden: een overnachting in onze eigen voetbaltempel, de Ghelamco Arena. Een unieke ervaring voor elke die hard voetbalfan", aldus Commercieel manager Tyas Kastelijn.

Fans die willen meedoen moeten eerstvolgende zin afwerken: 'Vakantie is in de Ghelamco Arena, omdat ....'. Daarna zal een jury de winnaar bekendmaken.