Boris Johnson bindt in na smeekbede Marcus Rashford: "Dit is Engeland 2020"

Hij heeft er hemel en aarde voor moeten bewegen, maar de aanhouder wint. Boris Johnson zal dan toch gratis maaltijden blijven voorzien voor de studenten in Engeland.

Rashford heeft van de coronacrisis gebruik gemaakt om zich in te zetten voor enkele goede doelen. De focus van de aanvaller van Manchester United lag voornamelijk op het voorzien van maaltijden voor jongeren.

Toen er werd aangekondigd dat de regering geen gratis maaltijden meer ging voorzien voor studenten, trad Rashford in actie. In een open brief oppert hij aan de regering om de beslissing te herzien. Vele kinderen leven namelijk van die gratis maaltijden, waar hun ouders dat niet kunnen bekostigen.

Meerdere prominente figuren steunden Rashford in zijn strijd en Johnson zag zich genoodzaakt de beslissing alsnog te herzien.

Rashford was dan ook enorm opgelucht dat hij zijn gelijk haalde. "Ik weet niet goed wat zeggen. Samen kunnen we veel bereiken, dit is Engeland 2020."