Strafschopstatistieken: Club Brugge kreeg er een om de 327 minuten, Genk zit met een penaltyspook

Penalty of niet? Net zoals buitenspel of handspel zorgt een bal op de stip voor veel discussie aan de toog. Wat echter wel vaststaat is dat Club Brugge de voorbije seizoenen het vaakst een strafschop in het voordeel kreeg. Bovendien sprong blauw-zwart er ook nog eens het zorgvuldigst mee om.

Dertig strafschoppen kreeg Club Brugge toegewezen in de seizoenen 2017/18, 2018/19 en 2019/20. Dat berekende voetbalobservatorium CIES. Ze gingen na hoeveel strafschoppen elke club (die drie seizoenen in 1A voetbalden) kreeg, om de hoeveel minuten en welk percentage werd omgezet. Alleen wedstrijden in de reguliere competitie en play-off 1 telden mee in de rekenoefening. Club Brugge kreeg om de 327 een strafschop in hun voordeel gefloten. Wat het omzettingspercentage betreft doet niemand beter dan de West-Vlamingen. Ze scoorden 27 op 30, goed voor 90%. KAS is het andere uiterste. De Panda's moesten gemiddeld telkens 1.335 minuten wachten op een pingel in hun voordeel en scoorden er vijf van de zes (83,3%). Club Strafschop elke X minuten Penalty's toegewezen Penalty's gescoord (%) Club Brugge 327 30 27 (90%) Antwerp 343 26 21 (81%) Zulte Waregem 381 21 17 (81%) KAA Gent 427 23 17 (74%) Racing Genk 427 23 14 (61%) Charleroi 469 19 16 (84%) Standard 486 20 14 (70%) Anderlecht 540 18 14 (78%) Waasland-Beveren 572 14 12 (86%) Sint-Truiden 728 11 7 (64%) Moeskroen 728 11 7 (64%) KV Oostende 890 9 7 (78%) KV Kortrijk 1.144 7 5 (71%) KAS Eupen 1.335 6 5 (83%) Uit de resultaten van CIES blijkt dat bijna elke ploeg een scoringspercentage heeft dat hoger is dan 70%. Alleen Genk (60,9%), STVV (63,6%) en Moeskroen niet (63,6%). De blauwhemden misten maar liefst 9 van hun 23 penalty's. Sint-Truiden en Moeskroen allebei 4 van de 11 penalty's.