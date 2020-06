Lamkel Zé schermt met héél veel interesse: "Mijn raadgever zat al eens samen met iemand van het Anderlecht-bestuur"

Didier Lamkel Zé stuurt aan op een vertrek bij Antwerp. Hij zou er zelfs niet mee inzitten dat Antwerp hem zou ontslaan zegt hij zelf. De Kameroener meent dat er genoeg interesse voor hem is.

Lamkel Zé gaat vandaag natuurlijk alle aandacht weer naar zich toe trekken. Hij schermt met heel wat belangstelling, maar bij Antwerp is er nog steeds geen concreet bod binnengekomen. “Vanuit Duitsland. Frankrijk, Italië ook. Dubai, maar dat zie ik niet zitten. En Conceição, de trainer van FC Porto, kwam hier vorig seizoen eens kijken. Hij zei me na de match dat hij me gerust erbij wou en mijn prestaties ging blijven volgen", zegt het enfant terrible in GvA.

Ook in België zouden er topclubs geïnteresseerd zijn. Hij wil een beter contract. "Maar ik kan niet zeggen welke. Ik las wel dat Mbokani misschien naar Anderlecht kan. Net als hij krijg ik geregeld berichtjes van Anderlecht-fans die vragen of ik niet naar daar kom. Waarom ook niet? Mijn raadgever zat al eens samen met iemand van hun bestuur."

Laten we wel zeggen dat het heel onwaarschijnlijk is dat Frank Vercauteren en Vincent Kompany hem in hun groep met jongeren willen toevoegen, als hij al financieel haalbaar zou zijn...