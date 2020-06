Anderlecht, Club Brugge en Gent hebben allemaal zelfde spits op de radar staan

Een topspits, daar zijn ze bij de Belgische topteams naar op zoek. In veel gevallen vissen ze dan in dezelfde vijver. In dit geval gaat het om Umar Sadiq, een 23-jarige spits van Partizan Belgrado.

De Nigeriaanse aanvaller heeft er een topseizoen van gemaakt bij de Servische topclub. Hij scoorde 17 doelpunten en gaf 16 assists voor de ploeg van Savo Milosevic. Sadiq staat intussen op heel wat verlanglijstjes en ook Manchester United houdt hem van nabij in het oog. Die kwamen hem al verschillende keren scouten. Maar ook de hoofdscout van Anderlecht trok al terug naar Brussel met een positief rapport. De Brusselaars zijn geïnteresseerd, maar het is afwachten hoeveel hij gaat kosten. Waarschijnlijk is hij geen spek voor de bek van paars-wit, maar er zijn nog Belgische teams geïnteresseerd. Zo zouden ook Club Brugge en AA Gent hem op de radar hebben staan. Club wacht echter af wat er gebeurt in het dossier rond Adolfo Gaich en Gent wacht de gebeurtenissen rond Jonathan David af. Als die laatste vertrekt, hebben de Buffalo's een aardige euro om opnieuw te investeren.