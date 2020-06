🎥 Officieel: Dries Mertens kondigt contractverlenging aan met heerlijk filmpje

Na wekenlange geruchten over een transfer van Dries Mertens of een verlengd verblijf bij Napoli is er eindelijk duidelijkheid. De Rode Duivel zoekt geen andere oorden op en zal zijn doelpuntenrecord bij de club nog wat scherper proberen te stellen.

Fier als een gieter poseert Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis aan de zijde van de topschutter aller tijden van zijn club. Dries Mertens, wiens contract op 30 juni 2020 afloopt, zal ook de komende seizoenen nog bij Napoli blijven. Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries! #ADL pic.twitter.com/paiJ72irkX — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) June 17, 2020 De Rode Duivel verlengde zijn contract met twee jaar, tot medio 2022. Mertens kondigde het nieuws overigens zelf aan op sociale media met dit heerlijk filmpje. The story continues... 馃挋 @sscnapoli pic.twitter.com/mRl3wbUvLr — Dries Mertens (@dries_mertens14) June 17, 2020





