🎥 Fans van Club Brugge verkiezen volley tegen Anderlecht tot 'goal van het seizoen'

De blauw-zwarte supporters hadden veel materiaal om uit te kiezen, want in de competitie alleen al trof Club Brugge 58 keer raak. Uiteindelijk ging het tussen het hakje van Emmanuel Dennis tegen KV Mechelen en de volley van Hans Vanaken op het veld van Anderlecht.

De winnaar werd uiteindelijk Vanakens volley. Enkele dagen nadat hij zijn tweede Gouden Schoen op zak mocht steken vloerde hij Hendrik Van Crombrugge met een fenomenale volley.

And the winner is... de fantastische volley van @VanakenHans tegen Anderlecht is jullie Goal of the Year! 😍👏 pic.twitter.com/0E1x2jX2xP