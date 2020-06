KV Mechelen vraagt stad om hulp: "U kan eigenaar worden van stadion dat 46 miljoen waard is"

Frank Lagast, algemeen directeur van KV Mechelen, heeft bij de gemeenteraad van Mechelen hulp gevraagd van de stad. De club vraagt een extra borgstelling van de stad.

De stad Mechelen staat op dit moment borg voor 12 miljoen euro, maar de club wil dat verhogen naar 17 miljoen zodat de club aan haar beleidsplan KVM2025 kan werken met het stadion als grootste project.

"Wij vragen een hulp voor een borg om goedkoper te kunnen financieren", zei Lagast maandagavond. "En als wij niet meer kunnen betalen, wordt u de eigenaar van een stadion dat 46 miljoen euro waard is. We zullen er alles aan doen dat dat niet gebeurt maar sommige steden staan zelfs borg tot 60 miljoen euro", gaf de algemeen directeur nog mee.

Toeschouwerstaks

"Wij betalen jaarlijks 70.000 tot 100.000 euro toeschouwerstaks, als enige club in eerste klasse. De taks is bovendien ook nog eens verdubbeld van 0,5 euro naar 1 euro. We schatten dat we elk jaar zo'n 250.000 toeschouwers zullen ontvangen", legde Lagast uit. Dat is dus zo'n 2,5 miljoen euro per jaar voor de stad. Als de toeschouwerstaks weg zou vallen, zou Malinwa geen borgstelling nodig hebben.

Maar schepen van Financiën Koen Anciaux zegt dat het laten vallen van de toeschouwerstaks niet zomeer kan. De beslissing valt eind juni.