Pro League kijkt tegen nog een procedure aan, nu van rechtenhouders: "We zien dat er elders in Europa wel nog wordt gevoetbald"

Een van de redenen waarom de Pro League zo lang heeft gewacht om de competitie definitief stop te zetten was uit voorzichtigheid voor eventuele schadeclaims van de rechtenhouders. Ondanks de late beslissing lijken die er nu toch aan te komen.

De Pro League wou de laatste schijf van 23 miljoen euro aan televisiegelden niet mislopen en keek naar het contract. In geval van overmacht zou een stopzetting gerechtvaardigd zijn. De beslissing van de Pro League op 15 mei was gebaseerd op de voorschriften van de Nationale Veiligheidsraad. Geen (of minder) terugbetaling dus voor Poximus en Telenet.

Niet voldoende naar oplossingen gezocht

Maar zij willen uiteraard een deel van hun geld terugzien en bekijken nu of ze een arbitrageprocedure tegen de Pro League kunnen opstarten. Dat schrijft Het Nieuwsblad woensdagochtend.

"We zien dat er elders in Europa wel nog wordt gevoetbald. Ondertussen laat ook in België de regering sportwedstrijden vanaf juli toe. We begrijpen dat de hele play-offs niet meer konden worden gespeeld, maar misschien had er meer naar creatieve oplossingen moeten worden gezocht", aldus Proximus bij dezelfde krant.