Bij Eupen willen ze Musona en Prevljak graag behouden: "Toch op zijn minst een van de twee"

Le technicien espagnol a déjà accueilli deux nouvelles recrues avec les arrivées de Baby et Defourny. Mais le coach d'Eupen espère retrouver ses deux attaquants prêtés l'hiver dernier.

Afgelopen winter pas op huurbasis aangekomen, maar op korte tijd hebben Knowledge Musona en Smail Prevlajk een zeer goede indruk achtergelaten bij Eupen. Daarom wil de directie van de Duitstalige club beide spelers graag behouden. "We willen het best mogelijke team samenstellen en we zijn ambitieus," zei Benat San Jose.

Prevlajk werd gehuurd van Salzburg en heeft vier doelpunten gemaakt in vijf wedstrijden voor de Panda's, terwijl Musona twee doelpunten maakte in zeven wedstrijden. Anderlecht vraagt naar verluidt ongeveer twee miljoen euro voor de Zimbabwaanse spits, terwijl Salzburg bijna het dubbele vraagt voor hun Bosnische spits.

"Beiden zijn zeer goede spelers met een voorbeeldige mentaliteit. Het zijn harde werkers die alles geven op het veld. Het is niet gemakkelijk om zo'n profiel te krijgen, maar we gaan ons uiterste best doen. Ik hoop dat we ze hier kunnen houden. Of toch minstens een van hen," zei Benat San Jose.