Daniel Sturridge lijkt op weg te zijn naar... Serie B

Ooit vormde hij nog een dodelijk duo met Luis Suarez bij Liverpool, maar waar de Uruguayaan tegenwoordig zijn doelpunten maakt voor Barcelona, lijkt Sturridge op weg te zijn naar de Serie B.

Daniel Sturridge vormde met Luis Suarez en Raheem Sterling een gevaarlijke trio voorin bij Liverpool en de club behaalde zelfs nog bijna de titel, maar de carrière van Sturridge gaat sindsdien steil bergafwaarts. Sinds de komst van het trio Mané, Firmino en Salah was er dan ook geen plek meer voor de aanvaller.

Sturridge koos vorige zomer voor een avontuur bij het Turkse Trabzonspor, maar werd vier maanden geschorst nadat hij betrapt werd op het wedden op wedstrijden. Trabzonspor en Sturridge besloten dan ook om uit elkaar te gaan.

Sindsdien zit de Engelsman zonder club en zit hij zijn straf uit. Aan het eind van deze maand loopt zijn straf ten einde en kan hij zich dus weer melden bij een club.

Volgens Gazetta dello Sport staat Sturridge op het punt om een contract te tekenen bij Benevento, dat actief is in de Italiaanse Serie B. Die club is wel al zo goed als zeker van promotie naar de Serie A. Benevento telt maar liefst 20 punten voorsprong op de nummer twee, met nog tien wedstrijden te gaan.