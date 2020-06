Het had geen haar gescheeld of Mertens en Carrasco waren ploegmaats

Bij de Rode Duivels spelen Yannick Carrasco en Dries Mertens al jaren met elkaar, maar het had niet veel gescheeld of de twee waren ook in clubverband ploegmaats.

Rafael Benitez, huidig trainer van Dalian Yifan, geeft toe dat er vergevorderde gesprekken aan de gang waren tussen Napoli en de Chinese club. "We stonden dagelijks in contact met Aurelio de Laurentiis, de voorzitter van Napoli." "Napoli had verregaande interesse in Carrasco en Lozano zou de omgekeerde beweging maken", wist Benitez mee te delen. Uiteindelijk koos Carrasco niet voor Napoli, maar voor een terugkeer naar Atlético Madrid. Benitez was zelf eerder actief als coach van Napoli, en vertrok niet in de beste omstandigheden bij de club. Maar dat was niet de reden voor het afketsen van de transfer. "Het klopt dat de club en ik onze problemen hadden met elkaar, maar het respect is altijd gebleven. Mijn ontslag heeft geen invloed gehad op mijn verstandhouding met Napoli."