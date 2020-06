Mertens wordt een absolute grootverdiener: dit nettobedrag gaat er binnen twee jaar op zijn rekening staan

De contractverlenging van Dries Mertens legt de Rode Duivel geen windeieren. De aanvaller gaat de komende twee seizoenen een grootverdiener worden bij Napoli.

Volgens Italiaanse bronnen gaat Mertens de komende twee jaar zo'n 15 miljoen euro verdienen. Dat bedrag is netto! Waarschijnlijk zijn er ook wel enkele bonussen in verwerkt. Maar dat verklaart ook waarom het zo lang aansleepte.

Napoli had altijd de intentie om Mertens te houden, ook gezien zijn populariteit bij de fans. Maar vooral om zijn doelpunten natuurlijk. Mertens is intussen clubtopschutter aller tijden geworden. Napoli speelde het spel mee en schakelde de lokale pers in om druk op zijn sterspeler te zetten.