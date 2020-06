Meerdere spelers uit de Premier League hebben het moeilijk om uit de kast te komen: "Ze willen niet de eerste zijn"

Meerdere spelers uit de Premier League zouden homoseksueel zijn, maar durven daar niet voor uitkomen. Dat is wat Troy Deeney te zeggen had aan BBC.

Zeven spelers uit de Premier League zouden voor hetzelfde geslacht vallen, maar willen daar niet openlijk voor uitkomen. Er zou zelfs een topspeler bij zijn uit de Premier League. Troy Deeney denkt dat eens de eerste speler openlijk uit de kast komt, velen zullen volgen.

"Ze willen niet het 'boegbeeld' zijn dat als eerste uit de kast komt. Ik geloof dat als er een speler uit de kast komt, er in de eerste week al honderden ook uit de kast komen. Ik denk dat homo's of mensen uit de LHBT-gemeenschap zich zeker zorgen maken om de verantwoordelijkheid te moeten dragen als ze de 'eerste' zijn."

Volgens Deeney bevat zelfs elk team in de Premier League minstens één speler die homo- of biseksueel is. De Engelse spits hoopt dan ook dat er van spelers, clubs en fans veel steun zal komen als er iemand daadwerkelijk uit de kast komt.

Rond homoseksualiteit heerst veel taboe in het voetbal, nochtans worden ze meer en meer geaccepteerd in het dagelijkse leven. Ondanks dat er tegenwoordig wel een maatschappelijk draagvlak is voor homoseksualiteit blijven veel voetballers in de kast.