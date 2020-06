'Gegeerd wild' Alessandro Ciranni ook volgend seizoen nog bij Moeskroen? "Beschouw interesse als compliment"

Standard, Antwerp, Rapid Wenen, Racing Genk, Zulte Waregem... Het is slechts een greep uit de ploegen die de voorbije weken gelinkt werden aan Alessandro Ciranni, de rechterflankspeler van Moeskroen. Niet slecht voor de bijna 24-jarige Ciranni, die pas afgelopen seizoen kennismaakte met de JPL.

Terwijl de meeste ploegen de trainingen hervat hebben, moet de Italiaanse Belg nog wat geduld uitoefenen. “Maandag beginnen we er eindelijk terug aan. Ik heb er zin in, want het is zo lang geleden. Het is toch anders dan die individuele schema’s waarmee we het de voorbije maanden moesten doen. Maar vergis je niet: ook in de vakantie heb ik stevig doorgewerkt.”

Ciranni, die vorige zomer Fortuna Sittard verliet voor een avontuur in de Jupiler Pro League, speelde zich als nieuwkomer meteen in de kijker bij Les Hurlus. Het is dan ook maar de vraag of Ciranni, die nog tot 2022 onder contract ligt, ook komend seizoen nog voor Moeskroen zal uitkomen.

“Ik start de voorbereiding bij Moeskroen, en daarna zien we wel. Maar het is geen geheim dat ik de ambitie heb om hogerop te spelen. Daarnaast zijn er ook veel vraagtekens wat er met de club zal gebeuren bij een eventuele overname door Lille.”

“Ik focus me op het sportieve, en probeer me goed voor te bereiden op wat komen gaat. Al flatteert het me wel dat er mooie clubs zijn die interesse tonen in mij. Maar dat is werk voor mijn makelaar, daar ben ik vooralsnog niet mee bezig. Als het echt concreet wordt, hoor ik het ongetwijfeld. Ik beschouw de interesse dan ook enkel als een compliment voor mijn sterke seizoen”, aldus de nuchtere Limburger, die nog voor Racing Genk speelde.

Defensief sterk genoeg?

Criticasters stelden in het verleden wel eens de defensieve capaciteiten van Ciranni in vraag. Het blijft een werkpunt, al zette hij het voorbije seizoen grote stappen op dat vlak, vertelt hij aan Voetbalkrant.com.

“Vooral in Nederland kreeg ik dat inderdaad vaak te horen. Maar ik vind van mezelf dat ik daarin afgelopen seizoen een mooie weg heb afgelegd. Met dank aan Hollerbach, die heel veel met mij gewerkt heeft op dat aspect. Het is mede dankzij hem dat ik defensief sterker geworden ben en veel agressiever speel in vergelijking met vroeger. Het is jammer dat hij vertrokken is. Hij kon als geen ander een groep motiveren en we waren fysiek allemaal perfect in orde dankzij zijn pittige trainingen”, besluit Ciranni, die volgende week zijn 24ste verjaardag viert.