De Spurs van San Antonio wensen de Spurs van Tottenham veel succes na zoveelste naamsverwarring

Tottenham Hotspur kreeg enkele uren voor de match tegen Manchester United steun uit onverwacht hoek. Basketbalclub San Antonio Spurs wensten hun naamgenoten uit Noord-Londen veel succes met de hervatting van de Premier League.

Net zoals de NBA-franchise uit San Antonio draagt de Engelse voetbalclub Tottenham de bijnaam 'Spurs'. Op sociale media heeft dat al veel verwarring veroorzaakt, maar daar kunnen ze in de Verenigde Staten wel mee lachen.

"Voor zij die nog altijd het verkeerde Spurs-account taggen... Veel succes met de hervatting in de Premier League", postte San Antonio Spurs vrijdagavond op Facebook. Op de foto in het bericht herkennen we twee Spurs-spelers Dejounte Murray en Patty Mills in een shirt van Tottenham.

Vrijdag om 21u15 Belgische tijd neemt Tottenham het op tegen Manchester United.