🎥 20 jaar geleden legde Sergio Conceiçao Duitsland in zijn eentje over de knie

Op 20 juni 2000 ontbond Sergio Conceiçao zijn duivels in Rotterdam. Vier jaar voor hij aan de slag ging bij Standard scoorde hij een hattrick tegen Duitsland op Euro 2000.

Portugal klopte Duitsland met 3-0 in het laatste duel van Groep A. Sergio Conceiçao verkeerde in bloedvorm en scoorde een keer voor de rust en twee keer erna. De 3-0 was op aangeven van... Ricardo Sa Pinto. Beide Portugezen werden later (assistent-)trainer van Standard. Het toernooi eindigde voor Portugal in de halve finale na een nederlaag tegen Frankrijk. Zidane scoorde de golden goal in de verlengingen (2-1).