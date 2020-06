Na passages bij Westerlo, Club Brugge en STVV wenkt het buitenland voor Elton Acolatse

Elton Acolatse voetbalt sinds 2016 in België en ligt nog tot 2021 onder contract bij Sint-Truiden. Toch is de kans redelijk groot dat hij de Belgische competitie binnenkort uitzwaait.

Elton Acolatse geniet interesse vanuit het buitenland, meldt Het Belang van Limburg. De Nederlandse flankspeler ligt nog tot 2021 onder contract bij Sint-Truiden, dat hem het voorbije halfjaar heeft uitgeleend aan Hapoel Beer Sheva. Nu kan de club dus nog een transfersom voor hem ontvangen.

Na de jeugdreeksen van Ajax te hebben doorlopen maakte Acolatse in 2016 de overstap naar Westerlo. Hij liet enkele aardige dingen zien in het Kuipke en werd weggeplukt door Club Brugge, dat hem meteen uitleende aan STVV. In totaal kwam hij in 64 officiële matchen in actie voor de Kanaries, maar nu lijkt er dus een einde te komen aan zijn avontuur in België.