Hoop voor Belgische beker- en promotiefinale? Frankrijk gaat vanaf 11 juli 5.000 fans toelaten in stadion

Goed nieuws voor de voetbalfans in Frankrijk, want binnen drie weken zijn toeschouwers weer welkom in de stadion. Het gaat wel om een beperkt aantal.

In Frankrijk werd op 24 maart de nationale noodtoestand afgeroepen. Die loopt nog tot en met 10 juli. Een dag later zijn er weer fans toegelaten in de Franse voetbalstadions. De coronacijfers zijn hoopgevend en daarom worden veel maatregelen versoepeld.

Vanag 11 juli mogen er hoogstens 5.000 fans naar de stadions afzakken. Dat wil dus zeggen dat er fans welkom zijn bij oefenwedstrijden. Ook de Coupe de France en de Coupe de la Ligue moeten dus niet verplicht achter gesloten deuren plaatsvinden.

Het is een hoopgevend signaal voor de België. Zowel in ons land als in Frankrijk zijn de competities stilgelegd en zal de bekerfinale nog wel doorgaan. In België is dat op 1 augustus, dan nemen Antwerp en Club Brugge het tegen elkaar op. Een dag later is het aan OH Leuven en Beerschot in hun returnmatch van de promotiefinale.