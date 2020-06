Bundesliga round-up: Lewa en Haaland doen het weer, Dortmund wint topper, razend spannend onderin

Bayern, dat eerder deze week de titel mocht vieren, haalde het eenvoudig van Freiburg. Grote man was andermaal Robert Lewandowski. De Pool was goed voor een assist en twee doelpunten, waarmee hij zijn totaal op 33 competitiedoelpunten brengt.

Dortmund verzekerde zich van de tweede plaats na een 0-2 zege op het veld van RB Leipzig. Doelpunten kwamen (uiteraard) van Haaland.

Bayer Leverkusen leed, mede dankzij een doelpunt van Lukebakio, een pijnlijke nederlaag bij Hertha Berlijn. Zo wipt Mönchengladbach over Leverkusen naar de felbegeerde vierde plaats.

Schalke 04 blijft op de sukkel. Vandaag verloor de ploeg van Benito Raman met maar liefst 1-4 van Wolfsburg.

Voor Werder Bremen zal het erg moeilijk worden om zijn vel nog te redden. De ex-ploeg van Kevin De Bruyne moet op de laatste speeldag winnen en hopen dat Fortuna Düsseldorf met de punten morst.

-Three teams fighting for top 4

-Two teams fighting for 6th

-Two teams fighting to survive



