Sven Vermant, al twee jaar zonder club: "Belgische coaches zijn goed genoeg opgeleid om hetzelfde te brengen als buitenlanders"

Sven Vermant is een van de vele Belgische trainers die zonder club zit. Na zijn vertrek bij Waasland-Beveren in mei 2018 kwam de gewezen speler van onder meer Club Brugge en Schalke 04 nergens meer aan de bak. Maar wanhopen doet hij niet.

Sporza sprak met Sven Vermant over de vele buitenlandse coaches die in ons voetbal actief zijn. "Mja, er zijn gewoon veel Belgische clubs in buitenlandse handen. Zij hebben vaak de neiging om een buitenlander als T1 in huis te nemen."

"Natuurlijk sta ik klaar. Maar het is ook niet zo dat ik er pessimistisch van word. Er zijn een heleboel Belgische coaches die goed genoeg zijn opgeleid en voldoende kwaliteit hebben om het minstens even goed of zelfs beter te doen dan een buitenlandse coach."

Sven Vermant volgde de voorbije twee jaren de ontwikkeling van zijn zoon Romeo naar eigen zeggen op de voet. De 16-jarige spits doet van zich spreken bij de jeugd van Club Brugge en is ook Belgisch jeugdinternational.