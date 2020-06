'Bekendmaking van kalender 2020/21 nog maar eens uitgesteld'

Om te weten te komen welke data u in de kalender moet aanduiden voor de wedstrijden van uw favoriete ploeg moet u... 8 juli aanduiden in uw kalender.

Terwijl verschillende competities in Europa in een beslissende plooi vallen wordt er in België al volop naar volgend seizoen gekeken. De Jupiler Pro League 2019/20 lijkt een afgesloten hoofdstuk en in het weekend van 7, 8 en 9 augustus staat normaal gezien speeldag 1 op het menu.

Het plan van de Pro League was om het eerste deel van de kalender te publiceren op 20 juni, maar dat viel in het water. 2 juli was de volgende richtdatum, maar ook die wordt nu gecorrigeerd. Althans volgens le Soir. Volgens de informatie van die krant zal de kalenderpresentatie er op woensdag 8 juli komen.

2 juli was echter te vroeg om de kalender al voor te stellen, want op die dag wil de Algemene Vergadering van de Pro League bijeenkomen om te beslissen over de definitieve afwikkeling van de competitie - speeldag 30 alsnog afwerken en het format voor volgend seizoen.