🎥 Lukebakio 'steelt' gemaakt doelpunt van zijn ploegmaat

Piatek slingerde zich langs enkele verdedigers en klopte ook de doelman, maar hij zag Lukebakio de bal vanop de doellijn voor zijn neus tegen de netten jassen. Al leek de Poolse spits er wel vrede mee te hebben, gezien zijn viering.

Op sociale media werd er wel serieus mee gelachen. Lukebakio moest het een paar keer ontgelden vanwege 'de grootste diefstal in de geschiedenis van het voetbal'. In ieder geval zit Lukebakio in bloedvorm met nu zeven goals en zeven assists.

Get in Lukebakio! 2-0. Piatek got to be gutted to have that taken away from on the line!#BSCB04 pic.twitter.com/eEQsnGA0l2