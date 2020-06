OFFICIEEL: Linksachter verlaat Lommel voor Lierse Kempenzonen

Lierse Kempenzonen heeft een tweede verdediger weggeplukt bij Lommel SK. Na Ben Santermans maakt ook Timo Cauwenberg de overstap naar het Lisp.

Na een moeilijk seizoen in de hoogste amateurklasse wil Lierse Kempenzonen volgend seizoen weer aankopen bij de top. Aan het transferoffensief te zien is het de Pallieters menens. Timo Cauwenberg is de volgende nieuwkomer op het Lisp.

De 25-jarige linksback was einde contract, waardoor Lierse K. geen transfersom hoeft te betalen aan de Limburgers. Cauwenberg tekent een eenjarig contract bij zijn nieuwe club, met optie op een extra jaar. Het is al de tweede keer dat Lierse K. een speler bij Lommel wegplukt deze mercato. Na een half jaar huur maakte Ben Santermans ook zijn definitieve overstap naar het Herman Vanderpoortenstadion.

Cauwenberg speelde twaalf matchen voor Lommel in de Proximus League dit seizoen, waarvan acht als basisspeler.