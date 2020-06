Het lijkt over en uit voor Batshuayi bij Chelsea: Rode Duivel niet op het wedstrijdblad tegen Aston Villa

Vijf: dat is het aantal keer dat Michy Batshuayi dit seizoen in de basis mocht starten bij Chelsea in een officieel duel. Bij de hervatting van de Premier League zit de Rode Duivel niet eens in de wedstrijdselectie.

Het lijkt erop dat Michy Batshuayi geen toekomst meer heeft bij Chelsea. Dit seizoen werd hij door Frank Lampard niet uitgeleend omdat Chelsea geen inkomende transfers mocht doen, maar de Engelse trainer rekent niet op Batsman. Bij de hervatting van de Premier League haalt onze landgenoot niet eens de wedstrijdselectie. Olivier Giroud start als centrumspits en Tammy Abraham start op de bank. Voor de coronabreak kreeg Batshuayi als bankzitter nog geregeld een invalbeurt, maar dat zit er zondagnamiddag tegen Aston Villa dus ook niet in. Here's our team for #AVLCHE! šŸ’Ŗ pic.twitter.com/I6sHEmwI8u — Chelsea FC (at šŸ”) (@ChelseaFC) June 21, 2020 Om uitzicht te houden op een plekje in de EK-selectie kan hij dus maar beter andere oorden opzoeken. 'Batsman' ligt nog tot 30 juni 2021 onder contract bij de Blues.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Aston Villa - Chelsea nu live op Voetbalkrant.com.