Nu ook Griekse topclub die aan de mouw van Chadli trekt

Momenteel traint Nacer Chadli nog bij Anderlecht, waar hij een contract heeft tot eind juni. Maar waar gaat hij daarna landen? Voor paars-wit zou het bijzonder pijnlijk zijn moest hij bij de concurrentie tekenen. Maar er is ook buitenlandse interesse.

In België zijn Club Brugge en Antwerp geïnteresseerd in de winger die bij Anderlecht duidelijk maakte dat hij nog veel kan bijdragen. Anderlecht heeft de piste ook nog niet helemaal verlaten, maar beseft dat Monaco op dit moment te veel vraagt voor wat hun portefeuille aankan.

Volgens de Griekse media heeft nu ook Olympiakos geïnformeerd bij Monaco. Of Chadli daarin geïnteresseerd is, valt af te wachten. De Rode Duivel wou dichter bij huis komen voetballen en Olympiakos is niet meteen de meest rustige club. Chadli wil zich ook blijven tonen aan bondscoach Martinez om mee te kunnen naar het EK.