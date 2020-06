Zet Real Madrid straks een belangrijke stap richting titel?

Vanavond krijgt Real Sociedad bezoek van Real Madrid. De inzet voor de uitploeg is groot, want bij winst kan het een grote stap zetten richting titel.

Real Madrid kwam sterk uit de coronaperiode en behaalde vrij makkelijk twee overwinningen tegen Eibar en Valencia. Door het puntenverlies van Barcelona tegen Sevilla krijgen Hazard en co een gouden kans om de leiding weer te nemen.

Bij winst komt Real Madrid namelijk op gelijke hoogte met Barcelona, terwijl het een beter resultaat behaalde in de onderlinge duels.

Maar dan moet het wel nog eerst voorbij Real Sociedad. De ploeg van Adnan Januzaj is de laatste jaren een echte kwelduivel gebleken voor de Koninklijke en het is dus niet gezegd dat Real Madrid zo maar even zal winnen.

Daarnaast beschikt Sociedad met Odegaard een van de revelaties van dit seizoen, die overigens gehuurd wordt van Real Madrid. In tegenstelling tot Real Madrid, kwam Sociedad wel wat stroever uit de rustperiode. Het won nog niet en verloor donderdag nog van Alaves.

