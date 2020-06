Veel interesse voor Gent-middenvelder, maar niet meteen betaalbaar

Het is al een tijdje dat Brecht Dejaegere geen basisspeler meer is bij AA Gent. In het kampioenenjaar was hij nog een belangrijke pion, maar dat is nu afgezwakt. De middenvelder aast dan ook op een transfer.

Zeker omdat Gent nog een versterking op het middenveld wil aantrekken, schrijft HLN. Er is ook veel interesse voor hem. KV Mechelen, Zulte Waregem, Genk, Standard en enkele buitenlandse clubs hebben hem op hun radar staan, maar momenteel vragen de Buffalo's nog te veel. Hij heeft nog een contract voor twee seizoenen in de Ghelamco Arena. Volgens Transfermarkt ligt zijn marktwaarde op twee miljoen euro, wat inderdaad duur is voor de meeste eersteklassers.