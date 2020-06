EASports komt met releasedatum FIFA21 op de proppen én gooit er meteen een tweede exemplaar tegenaan

FIFA-fanaten hebben een datum om in de agenda te zetten. EASports brengt op negen oktober de nieuwste versie van het populaire voetbalspelletje op de markt. En er is nog nieuws!

Op negen oktober ligt FIFA 21 in de rekken. Fans die het spelletje midden augustus al bestellen kunnen zelfs al op zes oktober aan de slag.

Maar dat is niet alles. PlayStation brengt in het najaar de PlayStation 5 op de markt. EASports heeft beslist dat gamers die de nieuwe console in huis halen én FIFA21 hadden gekocht voor PS4 een exemplaar voor PS5 zullen ontvangen.