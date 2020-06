Analist weet waarom Antwerp toch voorzichtig omspringt met Lamkel Zé, maar... "Hij is al die shit niet waard"

Laat het maar aan Didier Lamkel Zé over om de relatief saaie periode van de laatste weken wat meer kleur te geven. De aanvaller dreigde "op vakantie te gaan" omdat hij geen verbeterd contract krijgt. Gert Verheyen weet dat er wel een club zal zijn die op zijn eisen zal ingaan.

“Lamkel Zé hoeft alleszins geen schrik te hebben dat zijn carrière voorbij is", zegt Verheyen in Het Nieuwsblad. "Er zal altijd een club zijn die denkt dat ze hem wél binnen de lijntjes kunnen doen kleuren. Hij heeft de macht dat hij een marktwaarde vertegenwoordigt. Daarom probeert Antwerp dat op een normale manier op te lossen, zodat ze er toch wat munt uit kunnen slaan."

Maar moeite om hem te houden moeten ze volgens Verheyen ook niet meer doen. "Hij is een dankbaar ­instrument voor de marketing. Hij zou een heel goeie speler kunnen zijn, maar wat hij al gebracht heeft, is - op uitzondering van een paar ­wedstrijden - heel pover. Hij is al die shit niet waard.”