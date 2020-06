Degryse stelt zich vragen bij financiële situatie van Standard: "Preud'homme moet toch op de hoogte geweest zijn?"

Michel Preud'homme is niet langer de coach van Standard. De Luikenaar besefte als geen ander dat zijn ambities niet verwezenlijkt kunnen worden met de huidige financiële toestand op Sclessin. "Maar hij moet dat toch geweten hebben?"

Marc Degryse stelt zich vragen bij de situatie. “Ik vind het bizar”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Standard heeft het laatste anderhalf jaar onder Michel toch spelers verkocht voor forse bedragen? Razvan Marin, Moussa Djenepo, Junior Edmilson, Christian Luyindama,...”

“Daar staan wel enkele aankopen tegenover, maar geen kanjers. Waar is al dat geld dan naartoe? Michel moet dan toch ook op de hoogte geweest zijn van de financiële situatie van Standard? Of zou het alles verkeerd hebben ingeschat?”

Zou Michel Preud'homme de situatie bij Standard verkeerd hebben ingeschat?

In de wandelgangen klinkt het bovendien dat MPH zich niet begrepen voelt in België. Dat respect kreeg hij in Nederland en Portugal wel. “De mensen storen zich vooral aan zijn gedrag. Hij moet kunnen inzien dat dat soms terecht is. Al denk ik dat Michel simpelweg niet zonder die strijd kan.”