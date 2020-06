Zinedine Zidane is gezeur over arbitrage beu: "Kunnen we het alstublieft over voetbal hebben?"

Real Madrid nam gisteren de leiding in La Liga door Real Sociedad te verslaan. Gezien het spelbeeld een verdiende overwinning, maar het ging achteraf toch vooral over de discutabele fases die in het voordeel van Madrid uitdraaiden.

Een lichte penaltyfout, een vermeende buitenspelpositie en een twijfelgeval schouder/arm bij de goal van Benzema. Het arbitrale trio en de VAR hadden gisteren hun handen vol tijdens de tweede helft van Real Madrid tegen Real Sociedad. Het was niet zozeer dat de beslissingen van de scheidsrechter verkeerd waren, maar eerder dat er in elke fase besloten werd in het voordeel van Real Madrid.

Na de wedstrijd gingen de vragen richting Zidane dan ook telkens over de fases, maar de Fransman had er genoeg van. "Ik zit hier om over voetbal te praten. Ik ben het beu dat er na elke wedstrijd aan mij gevraagd wordt wat ik van bepaalde fases vind. Het doet afbreuk aan een verdiende overwinning."

Zidane's troepen waren de betere ploeg en nemen met de winst de leiding in La Liga. "We zijn er nog lang niet. Er komen nog acht moeilijk wedstrijden aan. Ik kan alleen zeggen dat de wil om te winnen in mijn groep groot is."