Eden Hazard ondanks blessuretwijfels toch in Real-selectie

Maandag was het even paniek omtrent Eden Hazard. De sterspeler van de Rode Duivels is nog maar net terug uit een langdurige blessure en trainde maandag niet mee bij 'de Koninklijke'.

Er werd al meteen gevreesd voor het ergste: een nieuw probleem aan de enkel. Gelukkig is dat niet aan de orde, want Zinédine Zidane heeft Eden Hazard opgenomen in zijn 23-koppige selectie voor de thuismatch tegen laagvlieger Mallorca, het nummer 18 in de stand.

In zijn eerste partij werd Hazard na 60 minuten naar de kant gehaald, in de tweede na 80. De derde mocht hij dus even uitblazen. Hij was overigens niet de enige vaste waarde die zondag op de bank zat tegen Real Sociedad. Ook Luka Modric kreeg wat rust.