RAEC Bergen uit de as herrezen: de Draken keren terug naar le Tondreau en vragen oude stamnummer op

Een verrassing uit Bergen: de fusie met Francs Borains waar sprake van was viel eerder dit jaar in het water, maar RAEC Bergen is wel van plan om uit de as te herrijzen

Er staat een kleine revolutie te gebeuren in Bergen. Het project voor een grote club 'Bergen-Borinage' werd door Francs Borains en RAQM dan wel in de koelkast gestoken. Nu wil RAEC Mons/Bergen uit de as herrijzen. De club "Renaissance Mons 44", zo zal ze het eerste seizoen heten, zal uitkomen onder stamnummer 4194 (dat van Royal Albert Quévy-Mons). Het doel is echter om het beroemde stamnummer 44 van RAEC Mons te recupereren. "L'Albert opent dus een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis, op gezonde funderingen. Gesteund door de stad en de supporters van het stamnummer 44, vertegenwoordigd door Lomanto, wil het project moedig, ambitieus, fris en van Mons zijn. De club engageert zich om alle noodzakelijke stappen te ondernemen om stamnummer 44 te recupereren en dat binnen vijf jaar", luidt het in een officieel communiqué van het nieuwe project. Frédéric Herpoel sportief directeur Een voormalig icoon van Bergen zal aan het hoofd van het project staan: Frédéric Herpoel, voormalig Rode Duivel, zal sportief directeur worden van Renaissance Mons 44. "We mikken op een kern van jonge spelers uit de streek. Ze zullen hun truitje nat maken om het logo en de kleuren van L'Albert te eren", luidde het verder nog in het communiqué. Bergen speelde tot 2014 in de hoogste afdeling en in het seizoen 2014/15 ging de club failliet. Daarna volgde een fusie met Genly-Quévy en gingen ze verder onder de naam Royal Albert Quévy-Mons en met stamnummer 4194. Volgend jaar komt Renaissance Mons 44 uit in derde nationale.