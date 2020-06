Tottenham boekt vlotte zege tegen West Ham United en doet zo volop mee voor een Europees ticket

Tottenham heeft deze avond nog eens kunnen proeven van een overwinning in de Premier League. Het klopte West Ham United met 2-0 dankzij een owngoal van Soucek en een doelpunt van Harry Kane.

Beide ploegen waren met goede intenties gestart, maar Tottenham leek in de eerste helft wel op voorsprong te komen via een doelpunt van Son Heung-min. Het doelpunt werd door de VAR echter afgekeurd voor buitenspel.

In de tweede helft lukte het dan toch voor de Spurs. Soucek verschalkte zijn eigen doelman: 1-0. In het slot kon Harry Kane nog alleen op Fabianski af om zijn eerste doelpunt sinds zijn zware blessure binnen te duwen. 2-0 was meteen ook de eindstand en daardoor komt Tottenham tot op één punt van Manchester United en Wolverhampton (Tottenham heeft wel één wedstrijd meer gespeeld). West Ham United blijft op de 17de plaats en heeft degradatiezorgen.