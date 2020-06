UPDATE 📷 Genk verrast met alternatief shirt in muntgroene kleur

Zulte Waregem, Standard en Club Brugge hebben hun shirts al voorgesteld, dinsdag 23 juni was het aan Racing Genk.

Kristian Thorstvedt kreeg de eer om de nieuwe thuisuitrusting van Racing Genk voor te stellen op het twitter- en facebookkanaal. Vanaf heden zijn traditioneel blauwe shirts van de Limburgers ook te koop via hun fanshop.

Getest en goedgekeurd door Kristian: ons nieuwe eerste shirt is bestand tegen veel … Vooral tegen véél water én nog meer zeep. 💦 🧼 🔵



Vanaf nu beschikbaar in onze fanshop. ☑️ https://t.co/bPnLWn8orz #krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/xQRa3Bu6jB — KRC Genk (@KRCGenkofficial) June 23, 2020

UPDATE 15u39: Het uitshirt werd enkele uren later gepresenteerd door Carlos Cuesta.

UPDATE 17u15: De derde uitrusting werd voorgesteld door een fluitende Sébastien Dewaest: een muntgroen shirt met fluogele mouwen.

Mooie shirts, of zijn ze in het verleden al mooier geweest? Laat het ons weten in de comments.