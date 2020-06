'Héél kapitaalkrachtige club klopt aan bij Anderlecht voor Doku'

Jérémy Doku is hét absolute goudhaantje van RSC Anderlecht. De Belgische recordkampioen is er heilig van overtuigd dat de flankaanvaller alle records zal breken. Aan geïnteresseerde clubs is er alleszins geen gebrek.

De voorbije maanden snuffelden Liverpool FC en AC Milan al aan Jérémy Doku. De lijst met geïnteresseerde clubs is ellenlang, maar bovengenoemde teams namen ook effectief contact op met RSC Anderlecht. Daar is nu een derde club bijgekomen. Newcastle United wil de flankaanvaller naar de Premier League halen. The Magpies zijn financieel héél slagkrachtig na een ovename en willen de top bestormen. Monsterbod of géén transfer Voor alle duidelijkheid: enkel een absoluut monsterbod - en dan spreken we al snel over meer dan dertig miljoen euro - zal Anderlecht overtuigen om Doku te verkopen. De vinnige winger moet de komende seizoenen één van dé uithangborden van het team worden.