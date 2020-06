OFFICIEEL: Rode Duivel vervoegt Witsel en Hazard bij Borussia Dortmund

Thomas Meunier werd al enkele maanden gelinkt aan Borussia Dormund, maar het was wachten op een officiële bekendmaking. Donderdagmiddag maakte Dormund via een filmpje op Twitter de transfer bekend.

Meunier speelde sinds 2016 bij Paris-Saint Germain en knokte zich regelmatig in de basis, ondanks moordende concurrentie in Parijs. Het contract van de rechtsachter liep ten einde en werd niet verlengd door PSG.

Dortmund kon daardoor de Rode Duivel transfervrij vastleggen. Naast Axel WItsel en Thorgan Hazard zullen er dus binnenkort drie Belgen te zien zijn in het shirt van de Borussen. Meunier tekent een contract van 4 jaar tot juni 2024.

De grote dag is aangebroken!

Ik heb de grote eer om mijn verloving met Borussia Dortmund aan te kondigen!

Een nieuw hoofdstuk opent zich voor ons, voor jou, voor mij.

Wat een trots om de gele en zwarte shirt te dragen!#HEJABVB #TÔTOUTARD 🟡⚫@BVB pic.twitter.com/XC3uy2GEzk — Thomas Meunier (@ThomMills) June 25, 2020

🚨 Exklusivmaterial ⚠️



😏 Wir hätten da noch einige Outtakes aus dem gestrigen "Wer kennt mehr?"... 🇧🇪2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/OvzH2S8yEn — Borussia Dortmund (@BVB) June 25, 2020

Favre blijft hoofdcoach

En Meunier zal bij Dortmund onder de hoede komen van Lucien Favre. De Zwitser blijft ook na dit jaar nog hoofdcoach bij Borussia Dortmund. Zijn positie kwam onder druk te staan na de uitschakeling in de Champions League en het verlies tegen Bayern München. Maar sportief directeur Michael Zorc neemt alle twijfel weg op een persconferentie.

"We gaan het nieuwe seizoen in met Lucien Favre en gaan blijven pushen voor de titel. Er is een goede vertrouwensbasis", aldus Zorc.