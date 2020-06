Charleroi en Genk krijgen bezoek van parket: dossiers Mogi Bayat worden uitgespit

Het parket heeft zijn concentratie verlegd van Dejan Veljkovic naar Mogi Bayat. Dat eerste dossier is afgesloten en nu wordt dus de machtige makelaar in de zaak Propere Handen onder de loep gelegd.

Charleroi en Genk deden in het verleden heel wat zaken met Mogi. Het gaat over de periode 2014-2015 en de clubs moesten hun dossiers daarover afstaan. Charleroi overhandigde bijvoorbeeld de dossiers van David Pollet (van Anderlecht naar Charleroi), Onür Kaya (van Charleroi naar Lokeren), Danijel Milicevic (van Charleroi naar Gent) en Enes Saglik (van Lokeren naar Charleroi).

Bij de Carolo's hadden ze wel een bezoek van het parket verwacht. "Waren we verrast door het bezoek van de speurders? Ja en nee. Ja, omdat het vandaag gebeurde. Neen, omdat we ons al meer dan een jaar afvroegen wanneer wij aan de beurt zouden komen", zegt algemeen directeur Pierre-Yves Hendrickx in HLN.

"Maar het ging er zeer rustig aan toe. De speurders hebben een kwartier op mij gewacht voor hun onderzoek. Ze legden mij een lijst voor van spelers over wie ik uitleg moest verschaffen. Tot slot hebben ze een paar bestanden met betrekking tot bepaalde transfers meegenomen."