Spaanse pers lyrisch voor Thibaut Courtois: "Heeft nooit beter gedaan"

Na een mindere start bij Real Madrid, is Thibaut Courtois opnieuw geëvolueerd naar een enorm hoog niveau. Meer nog, volgens de Spaanse krant naar het hoogste niveau uit zijn carrière.

Sinds de herstart van La Liga heeft Courtois twee doelpunten geslikt op vier wedstrijden. De 2-0 tegen Mallorca woensdag was al zijn 14e clean sheet van het seizoen.

En die 14e clean sheet zorg ervoor dat Courtois een stapje dichter staat bij de Trofeo Zamora, de prijs voor de beste doelman in La Liga. Die prijs wordt niet verdeeld via een sttemming maar gaat automatisch naar de doelman die het minste aantal doelpunten tegen heeft gekregen per wedstrijd en minimaal 28 wedstrijden gespeeld heeft.

Volgens Marca heeft Courtois zelfs "nooit beter gekeept dan nu. Hij houdt zijn ploeg vaak recht waardoor ze niet op achterstand komen."

Courtois vs Oblak

Courtois won in zijn periode bij Atletico Madrid 2x op rij de presitigieuze prijs. Hij kreeg toen gemiddeld 0,78 en 0,65 doelpunten tegen per wedstrijd. Voorlopig staat de nationale nummer 1 op een gemiddelde van 0,64.

Zijn dichtste belager is notabene Atletico-doelman Jan Oblak, met 0.71 tegendoelpunten per wedstrijd. De afgelopen 4 seizoenen was de trofee voor de Sloveen.Tijd voor Courtois om zijn 3e Trofeo Zamora binnen te halen?